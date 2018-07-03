Правоохранители провели обыски у бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука и сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом проинформировал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 11 июля проведены обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Чернобук В.И.", - написал он.

Луценко добавил, что Чернобуку сообщено о подозрении в государственной измене.

Генпрокурор отметил, что "подрывная деятельность Чернобука в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства - Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым".