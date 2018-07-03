Экс-главе Апелляционного суда АР Крым сообщили о подозрении в госизмене
|20:22 11.07.2018
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|Крым
Правоохранители провели обыски у бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука и сообщили о подозрении в госизмене.
Об этом проинформировал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 11 июля проведены обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Чернобук В.И.", - написал он.
Луценко добавил, что Чернобуку сообщено о подозрении в государственной измене.
Генпрокурор отметил, что "подрывная деятельность Чернобука в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства - Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым".
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