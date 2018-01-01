Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «10 лет после Августовской войны», инициированную Софио Кацарава, абсолютным большинством голосов.

Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии, сообщает Грузия Online.



По словам главы парламентского комитета по внешним связям Софио Кацарава, несмотря на большое сопротивление России на всех этапах, при поддержке партнеров, Парламентская ассамблея ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов.



«Я благодарю соинициаторов нашей резолюции: делегации США, Канады, Германии, Норвегии, Франции, Испании, Латвии, Лиетувы и Румынии за то, что мы смогли принять такой важный документ», — заявила Софио Кацарава.



Согласно резолюции, инициированной руководителем постоянной делегации, Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию вывести военные силы с территорий Грузии и полностью выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Ассамблея также осуждает убийства граждан Грузии Татунашвили, Отхозория и Башарули и категорически требует от РФ не мешать проведению следственных процедур вместе с международными партнерами и содействовать исполнению правосудия.



В резолюции говорится о необходимости допуска международных наблюдательских миссий по правам человека и достойного и безопасного возвращения вынужденно перемещенных лиц на свои места проживания.



Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает организацию укрепить усилия для полного восстановления наблюдательской миссии на территории Грузии в ее международно признанных границах.



В резолюции ассамблея приветствует новую инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая направлена на решение конфликта мирным путем и сближение общества, разделенного оккупационной линией.



Представители России не принимали участие в голосовании.