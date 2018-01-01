РФ будет игнорировать одностороннюю делимитацию границы в Азовском море также как и денонсацию двустороннего договора

19:28 11.07.2018 0 комментариев Украина

Россия, скорее всего, не признает односторонней денонсации Украиной Договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива, и соответственно, не признает одностороннюю делимитацию со стороны Украины государственного морской границы в этом регионе.

Таким образом спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян прокомментировал агентству QHA проект постановления Верховной Рады Украины, в которой депутаты просят президента инициировать денонсацию Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива с последующей делимитацией государственной границы в Азовском море.

Прогнозируя влияние денонсации Украиной упомянутого Договора, Олег Слободян отметил, что Россия, скорее всего, проигнорирует односторонние шаги Украины и продолжит действовать в соответствии с договором 2004 года.

— Сейчас формально границы государства Украина в Азовском море никак не определены. Так же не определены и границы государства Россия. Азовское море по настоящему договору, как это ни печально звучит, одновременно принадлежит и России, и Украине. Вопрос последствий денонсации договора требует дополнительного изучения, но я боюсь, что такой шаг не приведет к какому-то изменению в соотношении сил в регионе и тем более не повлияет на Российскую Федерацию. Вряд ли Россия признает денонсацию договора, которую Украина проведет в одностороннем порядке. Она будет выполнять договор от 2004 года и игнорировать любые решения, принятые Украиной в одностороннем порядке.

— Этот договор предусматривает в том числе возможность проведения демаркации и обозначения границы на местности, но в целом, если еще дальше копнуть, то с 1996 года по 2012-й состоялось 36 раундов переговоров между Украиной и Россией по определению линии государственной границы в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Абсолютно все эти переговоры никакого результата не дали. Все предложения украинской стороны по определению границы в Азовском море и Керченском проливе не были приняты. Последний раунд переговоров состоялся в 2012 году, где Россия также отклонила предложения украинской стороны по определению государственной границы в Азовском море и Керченском проливе. Если 36 раундов совместных переговоров в условиях отсутствия агрессии России против Украины не привели к какому-то результату и все предложения Украины Россия отвергла, то надеяться на то, что она каким-то образом признает обозначение государственной границы в Азовском море в одностороннем порядке мне кажется, это нереально.

В то же время Олег Слободян считает, что Украина в своем законодательном поле все равно должна четко расставить приоритеты в вопросах морской границы и принять все необходимое законодательство, невзирая на то, каким образом на это будет реагировать Россия. В частности, он отметил, что специалисты ГНСУ участвуют в разработке закона о прилегающей зоне, который должен усилить позиции Украины в защите ее интересов на море.

— Нам для себя нужно четко определить - что мы можем и должны делать, и в каких пределах. Наши специалисты также участвуют в разработке и обсуждении законопроекта о прилегающей зоне. Наша позиция заключается в том, что мы поддерживаем этот законопроект в целом, но он нуждается в доработке. Поэтому наши специалисты работают в составе рабочей группы.

Комментируя нынешнюю ситуацию на Азове, Слободян отметил, что Россия продолжает эскалацию напряженности: в конце апреля ГНСУ начала фиксировать первые факты, когда Россия стала досматривать иностранные суда, следующие в украинские порты на Азовском море, и до сих пор эти действия продолжаются.

Напомним, сегодня группа депутатов от «Самопомощи» зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины, Министра обороны Украины относительно Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» (№ 8583). Согласно постановлению, Президент Украины должен подать в Верховную Раду проект закона о денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированного 20 апреля 2004 с последующей делимитации государственной границы в Азовском море.

В ВРУ также зарегистрирован законопроект «О прилегающей зоне» (№ 8361). По мнению депутата Ирины Фриз, этот законопроект позволит Украине осуществлять контроль в водах прилегающей зоны, увеличив вдвое ширину морского участка в которой станет возможным досмотр и задержание кораблей, по которым имеются основания подозревать в противоправной деятельности и нарушении правил предусмотренных законодательством и международными договорами. В случае принятия этого закона позиции Украины в защите интересов на море будут значительно усилены.



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