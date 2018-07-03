В Берлине на XXVII ежегодной сессии Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, важной частью которой является резолюция украинской делегации "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" .

Об этом сообщил автор резолюции, председатель делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщает в среду, 11 июля, пресс-служба партии БПП, А.Герасимов проинформировал, что проект резолюции был внесен членами украинской делегации, а также подписан представителями парламентов Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии Канады, США, Швеции, Испании, Португалии и других стран.

В тексте резолюции по Крыму, в частности, требуется от страны-агрессора: "Немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния, Ремзи Маметова, Сейрана Салиева, Владимира Балуха, Александра Костенко, Муслима Алиева, Эмира Усэйна Куку, Вадима Сирыка, Арсена Джапарова, Рефата Алимова и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны по сфабрикованным делам представителями оккупационной власти в Крыму ".

Кроме того, в резолюции подтверждается уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и г.Севастополь.

Также в документе в который раз осуждается незаконная оккупация Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.Севастополь, и содержится призыв к Российской Федерации прекратить аннексию украинского полуострова;

"В очередной раз содержится призыв к Российской Федерации прекратить агрессию против Украины и полностью выполнять свои обязательства в соответствии с уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом, а также другими нормами и принципами международного права, принципами и обязанностями в рамках ОБСЕ", - цитирует документ пресс-служба БПП.

Кроме того, в резолюции осуждается злоупотребление и практика дискриминации в отношении жителей оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти.

Документ также осуждает противоправное установления Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требует, чтобы РФ выполняла свои обязательства в области международного права по отношению к исполнению законов, которые действовали в Крыму до оккупации.

По словам А.Герасимова, во время обсуждений украинской резолюции, активное участие в них принимали народные депутаты фракции БПП Ольга Белькова и Рефат Чубаров, а также народные депутаты Сергей Высоцкий, Татьяна Острикова и Виктор Вовк.