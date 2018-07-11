Благодаря денежным вознаграждениям Россия пытается влиять на муниципалитеты и греческие митрополии, чтобы заполучить в конечном итоге влияние на Афоне.

Так объяснило причину высылки двух российских дипломатов из Греции 11 июля издание Ekathimerini, передает Фонтанка.

Афон давно стал любимым местом для высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Еще в 2016 году «Фонтанку» заинтересовали VIP-туры на греческий полуостров. Их стоимость тогда составляла в среднем 800 тысяч рублей.

В Петербурге к Святой Горе городские чиновники начали испытывать особенно трепетные чувства с приходом в Смольный губернатора Георгия Полтавченко.

Новый глава города на тот момент возглавлял попечительский совет «Русского Афонского общества», а руководителем общества был будущий вице-губернатор Игорь Дивинский. Смольный даже выступил в качестве учредителя фонда восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря, который исторически входит в структуру Русской православной церкви.

Напомним, Греция приняла решение попрощаться с двумя российскими дипломатами и еще двум запретить въезд в страну. Они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

МИД России в ответ на высылку дипломатов пообещал ответить зеркально.