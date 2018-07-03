Украина должна «зеркально ответить» на остановку Россией судов в Азовском море — министр инфраструктуры

18:17 11.07.2018 0 комментариев Крым

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает рассмотреть вопрос задержки Россией украинских судов на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства в среду,11 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне СНБО, сегодня мы это обсудили на заседании Кабмина. Мы фиксируем с апреля текущего года регулярные осмотры с целью остановки судов, идущих в направлении Мариупольского и Бердянского морских портов, мы понимаем, что РФ делает это умышленно, чтобы заставить судовладельцев изменить порты и маршруты, я уверен, что им этого сделать не удастся", - заявил Омелян.

Он добавил, что Украина должна принять "зеркальные меры".

Как сообщал Укринформ, Россия безосновательно увеличила количество проверок судов, которые следуют в порты Мариуполь и Бердянск через Керченский пролив. Всего в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года Россия задержала для осмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море.



Ещё на эту тему:

12:06 12.07.2018
В Раде рассказали, как ответят на "атаку" России в Азовском море
08:57 12.07.2018
Зеркальные действия на задержание судов в Азовском море могут заключаться в наложении санкций на черноморские порты России
14:15 11.07.2018
Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» российской армии отрабатывают в оккупированном Крыму уничтожение морских целей
13:51 11.07.2018
Прямое столкновение между Россией и Украиной невозможно – уверяет Шойгу - мы же братья
12:53 11.07.2018
«Шел в одном пакете с Крымом»: Эксперт рассказал, как Россия оккупирует Азов
21:50 10.07.2018
"Самопомич" предлагает Раде обратиться к президенту Украины о прекращении сотрудничества с РФ в Азовском море
19:12 10.07.2018
Почти 100 судов за 2,5 месяца: Мининфраструктуры обеспокоено увеличением досмотров судов в Азовском море
12:57 10.07.2018
Боевые пловцы Черноморского флота России искали диверсантов в Севастопольской бухте
11:09 10.07.2018
Два ракетных корвета «Молния» с новым вооружением пополнят ряды Черноморского Флота и Каспийской Флотилии РФ / Фото
15:56 09.07.2018
ГПСУ считает что суда в Азовском море ФСБ осматривает а не задерживает
14:20 09.07.2018
Учения Sea Breeze до и после аннексии Крыма
08:34 09.07.2018
За добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден / Карта
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
Все новости страны
Армения Армения
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
Все новости страны
Греция Греция
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
18:34 11.07.2018
Россия пытается купить влияние на Афоне - Греция объяснила причину высылки двух российских дипломатов
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
Все новости страны
Молдова Молдова
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
09:24 12.07.2018
Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой
17:50 11.07.2018
Премьер Молдовы требует ускорить создание совместных КПП на границе с Украиной
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
16:09 12.07.2018
США повторно предупреждают о санкциях против компаний, инвестирующих в Северный поток-2
08:30 12.07.2018
Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" через европейские границы в Россию неприемлем
21:16 11.07.2018
Лидеры НАТО согласовали план "Четыре тридцатки": новые батальоны, эскадрильи и корабли
16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
17:30 12.07.2018
Хамона и французских сыров россиянам не видать еще год: Путин продлил эмбарго
17:03 12.07.2018
На Херсонской набережной пришвартовалось реконструированное литовское судно XVIII века «Витовт Великий» / Видео
16:36 12.07.2018
Крымский политзаключенный: буду голодать, пока не освободят 70 политзаключенных
16:15 12.07.2018
Политзаключенный рассказал как проходит «медосвидетельствования» в Ростовском СИЗО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс