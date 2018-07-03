Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает рассмотреть вопрос задержки Россией украинских судов на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства в среду,11 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне СНБО, сегодня мы это обсудили на заседании Кабмина. Мы фиксируем с апреля текущего года регулярные осмотры с целью остановки судов, идущих в направлении Мариупольского и Бердянского морских портов, мы понимаем, что РФ делает это умышленно, чтобы заставить судовладельцев изменить порты и маршруты, я уверен, что им этого сделать не удастся", - заявил Омелян.

Он добавил, что Украина должна принять "зеркальные меры".

Как сообщал Укринформ, Россия безосновательно увеличила количество проверок судов, которые следуют в порты Мариуполь и Бердянск через Керченский пролив. Всего в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года Россия задержала для осмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море.