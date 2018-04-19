Премьер Молдовы требует ускорить создание совместных КПП на границе с Украиной
|17:50 11.07.2018
|0 комментариев
|Молдова
Премьер-министр Молдовы Павел Филипп требует ускорить работы по созданию совместных контрольно-пропускных пунктов на центральном (Приднестровском) участке молдо-украинской границы.
Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдавии по итогам рабочей встречи с руководителями таможенных и пограничных структур, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.
"Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы должны начать переговоры с украинской стороной для завершения процедур по обеспечению полноценной работы таможенно-пропускных пунктов. Глава молдавского правительства заверил, что вместе с Украиной будут приложены все усилия для подписания в ближайшее время совместного протокольного решения по этому вопросу", - говорится в сообщении.
На встрече обсуждался также вопрос о продлении сроков освобождения от таможенных пошлин экономических агентов из Приднестровского региона, осуществляющих экспортно-импортные операции через общий пункт «Кучурганы-Первомайск». Было принято решение продлить эти сроки до 1 января 2019 года.
Как сообщалось, сегодня на молдавско-украинской границе работают шесть совместных КПП. Планируется, что в ближайшие годы аналогичные контрольно-пропускные пункты будут созданы по всему периметру границы Молдовы с Украиной.
Ещё на эту тему:
в Одессе прошло тридцатое заседание консультативного совета EUBAM
Совместные молдавско-украинские посты не подлежат обсуждению - вице-премьер по реинтеграции
Молдова и Украина будут совместно контролировать еще два КПП на приднестровском участке границы
Усилен контроль на молдо-украинской границе
На украинско-молдавской границе откроют еще два совместных КПП
Украина и Молдова упростят пересечение общей границы
Полицейские из Приднестровья пытались похитить и переправить через границу одессита
Громадянину Молдови з георгіївською стрічкою і російською символікою відмовили у в’їзді в Україну