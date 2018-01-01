Россия не поддержит итоговую декларацию ПА ОБСЕ
|17:23 11.07.2018
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|Крым
Российская делегация в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не поддержит ее итоговую декларацию.
Об этом заявил руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует в среду, 11 июля, агентство "Интерфакс", сообщает Deutsche Welle.
По словам Толстого, причина заключается в том, что "Российская Федерация не согласна с тремя резолюциями", включенными в проект итогового документа.
Две из них подготовлены Украиной и Швецией и посвящены нарушению прав человека Москвой, в том числе в аннексированном Россией Крыму.
Третья касается десятилетия вооруженного конфликта в Южной Осетии и подготовлена председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Софио Кацаравой.
В этом документе ответственность возлагается на Москву как на гаранта основных прав и свобод в регионе. Все три резолюции были поддержаны профильными комитетами ассамблеи.
Сессия ПА ОБСЕ завершится 11 июля в Берлине. В ней принимали участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ.
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