Российская делегация в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не поддержит ее итоговую декларацию.

Об этом заявил руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует в среду, 11 июля, агентство "Интерфакс", сообщает Deutsche Welle.

По словам Толстого, причина заключается в том, что "Российская Федерация не согласна с тремя резолюциями", включенными в проект итогового документа.

Две из них подготовлены Украиной и Швецией и посвящены нарушению прав человека Москвой, в том числе в аннексированном Россией Крыму.

Третья касается десятилетия вооруженного конфликта в Южной Осетии и подготовлена председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Софио Кацаравой.

В этом документе ответственность возлагается на Москву как на гаранта основных прав и свобод в регионе. Все три резолюции были поддержаны профильными комитетами ассамблеи.

Сессия ПА ОБСЕ завершится 11 июля в Берлине. В ней принимали участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ.