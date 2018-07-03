Спецпредставитель Госдепа ответил на вопрос, "волнующий всех европейцев", не изменит ли президент США курс по отношению к России в вопросе Крыма и Донбасса на менее жесткий.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер дал интервью газете Bild накануне встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как отмечается, журналист газеты задал вопрос, волнующий сегодня всех европейцев: не изменит ли Трамп после встречи с Путиным курс по отношению к России в вопросе Крыма и Донбасса на новый, менее жесткий.

Отрывок из интервью который публикует Корреспондент.net.

Обменять Крым на Донбасс

Вопрос: Некоторые главы стран ЕС вслух рассуждают о "сделке", согласно которой Россия сможет оставить себе Крым и избавиться от санкций, если уступит Донбасс. Может ли Трамп присоединится к этой позиции?

Волкер: О подобных позициях в Европе говорят время от времени, а еще чаще о том, что некоторые люди хотят снять санкции, оказывающие определенное давление на элиты в окружении Путина.

Но я не ожидаю, что в ближайшее время что-то изменится в статусе-кво. Канцлер Германии Ангела Меркель также видит ситуацию, какой она есть, и она не ослабит давления.

Что касается возможного "обмена" Крыма на Донбасс, то это меня возмущает. А что если взять и "обменять" какие-то части Германии? У кого есть на это право? У кого есть право поступать так с Украиной?… Ни у кого!