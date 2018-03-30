ПАО "Центрэнерго" планирует, начиная с сентября, закупить 1,5 млн т энергетического угля.

Его перевалка должна будет осуществлена ГП "Морской торговый порт Южный", ООО "ТИС-Терминал" и ГП "Морской торговый порт Черноморск".

Как сообщает ЦТС, это следует из объявленного в системе госзакупок Рrozorro тендера на транспортно-экспедиционное обслуживание импортного угля. Ожидаемая стоимость закупаемых услуг составляет 335 850 000 грн.

Тендер разбит на три лота. Согласно ним, по 600 тыс. т угля будут приняты в порту Южный - госстивидором ГП МТПЮ и частным стивидором ТИС. Еще 300 тыс. т угля для нужд "Центрэнерго" должно будет перевалить госпредприятие "Морской торговый порт Черноморск".

Период доставки груза во всех трех случаях указан с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.

Запланированная дата аукциона по определению победителя по оказанию услуг по обработке груза - 14 сентября.

Ранее сообщалось, что с мая 2017 года по июль 2018-го ГП МТПЮ было перевалено 1, 6 млн т энергетического угля для украинских ТЭС. Уголь доставлялся из США и ЮАР для ПАО "Центрэнерго" и ООО "ДТЭК".

Также балкер с 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР был разгружен в ноябре минувшего года ГП МТП Черноморск.

В текущем году ГП МТП Южный уже обработал два судна с энергетическим углем из США - 74,4 тыс. т в мае и 59 тыс. т в июне.