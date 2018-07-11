Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
|16:03 11.07.2018
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|Россия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что НАТО не будет принимать преступное поведение России, однако диалог с РФ считает важным на фоне напряжения ситуации.
Об этом он заявил на конференции NATO-Engages, что происходит в Брюсселе в рамках саммита Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".
По его словам, сегодня НАТО не видит прямой угрозы со стороны РФ против членов Альянса, однако отмечает ее более агрессивное поведение по отношению к соседям.
"Мы видим все более напористую Россию, которая применяет силу против соседей, против Украины, против Грузии, Молдовы", - сказал Столтенберг.
Столтенберг заверил, что НАТО не примет незаконную аннексию Крыма, кибератаки, пропаганду и вмешательство во внутренние дела других стран, но на фоне этих событий считает необходимым проводить диалог с РФ.
"Когда напряжение высоко, тем более важно говорить с Россией, пытаясь снизить напряжение", - пояснил он.
"Даже если у нас не будет хороших отношений (с РФ. - Ред.) в будущем, мы должны говорить с Россией, мы должны управлять сложными отношениями с РФ", - добавил Столтенберг, отметив, что не знает, когда отношения с Россией могут улучшиться.
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