Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что НАТО не будет принимать преступное поведение России, однако диалог с РФ считает важным на фоне напряжения ситуации.

Об этом он заявил на конференции NATO-Engages, что происходит в Брюсселе в рамках саммита Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, сегодня НАТО не видит прямой угрозы со стороны РФ против членов Альянса, однако отмечает ее более агрессивное поведение по отношению к соседям.

"Мы видим все более напористую Россию, которая применяет силу против соседей, против Украины, против Грузии, Молдовы", - сказал Столтенберг.

Столтенберг заверил, что НАТО не примет незаконную аннексию Крыма, кибератаки, пропаганду и вмешательство во внутренние дела других стран, но на фоне этих событий считает необходимым проводить диалог с РФ.

"Когда напряжение высоко, тем более важно говорить с Россией, пытаясь снизить напряжение", - пояснил он.

"Даже если у нас не будет хороших отношений (с РФ. - Ред.) в будущем, мы должны говорить с Россией, мы должны управлять сложными отношениями с РФ", - добавил Столтенберг, отметив, что не знает, когда отношения с Россией могут улучшиться.