Адвокат Эдем Семедляев сообщил о состоянии здоровья и условиях содержания в российском СИЗО политзаключённого из оккупированного Крыма Эмир-Усеина Куку.

Об этом пишет в Facebook группа "Крымская солидарность", сообщает Украинская правда.

"Эмир Усеин держит голодовку со своего дня рождения, с 26 июня 2018 года. За эти 16 дней похудел на 9 кг. В среднем теряет 600 граммов в день", - рассказал Семедляев.

По его словам, Куку находится в СИЗО-4 в Ростове-на-Дону в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением.

"Несмотря на объявленную им голодовку, каждый день ему приносят еду и ежедневно взвешивают", - прокомментировал юрист.

Утром 10 июля сообщалось, что Эмира-Усеина Куку вывезли из СИЗО в Ростове-на-Дону в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что его вывозили из СИЗО на медосмотр, после чего вернули.

Эмир-Усеин бил арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России).

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в оккупированном Крыму.

Активист был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года он был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Ещё позднее был также обвинен в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабря 2017 года он был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

26 июня 2018 года, в свой день рождения, Эмир-Усеин Куку начал голодовку.