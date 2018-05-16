Лидер крымских татар Мустафа Джемилев считает, что все преступные действия оккупантов в Крыму, в том числе пытки ФСБ, согласованы с верховной властью России и лично президентом Владимиром Путиным.

Об этом Джемилев заявил во вторник на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Разрешение на пытки в СССР давались на довольно высоком уровне - уровне генерального прокурора СССР Вышинского по согласованию со Сталиным. Поэтому считать пытки, которые сегодня применяются в оккупированном Крыму самодеятельностью ФСБ - это было бы неправильно. Такие вещи делаются по согласованию с самыми верхами. Поэтому те действия, которые сейчас совершаются, преступные незаконные действия, которые совершаются в оккупированном Крыму, - ответственность верховной власти Российской Федерации и самого Путина", - заявил Джемилев.

Он напомнил о разнице пыток, которые проводили в фашистском гестапо от пыток, проводимых ФСБ в оккупированном Крыму.

"У русского писателя Солженицина в книге "Архипелаг ГУЛАГ" есть сравнение между гестапо и НКВД-МГБ-КГБ. Разница между ними в том, что гестапо действительно использовало незаконные методы и применяло пытки с целью получения какой-то информации, и если в ходе допроса выяснялось, что человек не виновен, они его выпускали. Пытки в СССР, а теперь в Российской Федерации, отличаются тем, что они добиваются получения от задержанных и арестованных людей тех показаний, которые им нужны для той схемы, которую они уже выработали для себя и добиваются признания человеком тех показаний, которые им нужны", - говорит политик.