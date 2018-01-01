Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
|14:42 11.07.2018
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|Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-13 июля с рабочим визитом отбудет в Королевство Бельгия.
Об этом сообщает пресс-служба правительства РА, передает PanARMENIAN.Net.
В рамках визита премьер Армении встретится с руководителями структур ЕС, а также намечены двусторонние контакты с главами ряда государств и правительств.
В ходе брюссельского визита премьер Пашинян в рамках Саммита Североатлантического альянса примет участие во встрече глав правительств и государств участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане.
Пашинян выступит с речью.
Состоится также встреча премьера Армении с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Запланировано выступление Пашиняна в Фонде Карнеги – для широких экспертных кругов.
В ходе визита премьер Армении встретится также с представителями армянской общины Бельгии.
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