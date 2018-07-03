Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» российской армии отрабатывают в оккупированном Крыму уничтожение морских целей

14:15 11.07.2018 0 комментариев Крым

Расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» армии РФ отрабатывают выход на позиции, а затем проведут электронные пуски по морским целям.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, сообщает Крым Информ.

«Расчёты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами. Планируется, что в ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные) пуски ракет», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в тренировках участвуют дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Также в тренировках примут участие мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки и экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Подобные тренировки проводятся регулярно. Ранее расчеты отрабатывали стрельбы по морским целям в марте. 

Береговой ракетный комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров.

Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 километров. Береговой ракетный комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров.

Является высокомобильным комплексом, может размещаться на позициях в 10 километрах от берега.



Ещё на эту тему:

12:06 12.07.2018
В Раде рассказали, как ответят на "атаку" России в Азовском море
08:57 12.07.2018
Зеркальные действия на задержание судов в Азовском море могут заключаться в наложении санкций на черноморские порты России
18:17 11.07.2018
Украина должна «зеркально ответить» на остановку Россией судов в Азовском море — министр инфраструктуры
13:51 11.07.2018
Прямое столкновение между Россией и Украиной невозможно – уверяет Шойгу - мы же братья
12:53 11.07.2018
«Шел в одном пакете с Крымом»: Эксперт рассказал, как Россия оккупирует Азов
21:50 10.07.2018
"Самопомич" предлагает Раде обратиться к президенту Украины о прекращении сотрудничества с РФ в Азовском море
19:12 10.07.2018
Почти 100 судов за 2,5 месяца: Мининфраструктуры обеспокоено увеличением досмотров судов в Азовском море
12:57 10.07.2018
Боевые пловцы Черноморского флота России искали диверсантов в Севастопольской бухте
11:09 10.07.2018
Два ракетных корвета «Молния» с новым вооружением пополнят ряды Черноморского Флота и Каспийской Флотилии РФ / Фото
15:56 09.07.2018
ГПСУ считает что суда в Азовском море ФСБ осматривает а не задерживает
14:20 09.07.2018
Учения Sea Breeze до и после аннексии Крыма
08:34 09.07.2018
За добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден / Карта
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
Все новости страны
Армения Армения
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
Все новости страны
Греция Греция
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
18:34 11.07.2018
Россия пытается купить влияние на Афоне - Греция объяснила причину высылки двух российских дипломатов
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
Все новости страны
Молдова Молдова
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
09:24 12.07.2018
Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой
17:50 11.07.2018
Премьер Молдовы требует ускорить создание совместных КПП на границе с Украиной
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
16:09 12.07.2018
США повторно предупреждают о санкциях против компаний, инвестирующих в Северный поток-2
08:30 12.07.2018
Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" через европейские границы в Россию неприемлем
21:16 11.07.2018
Лидеры НАТО согласовали план "Четыре тридцатки": новые батальоны, эскадрильи и корабли
16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
17:30 12.07.2018
Хамона и французских сыров россиянам не видать еще год: Путин продлил эмбарго
17:03 12.07.2018
На Херсонской набережной пришвартовалось реконструированное литовское судно XVIII века «Витовт Великий» / Видео
16:36 12.07.2018
Крымский политзаключенный: буду голодать, пока не освободят 70 политзаключенных
16:15 12.07.2018
Политзаключенный рассказал как проходит «медосвидетельствования» в Ростовском СИЗО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс