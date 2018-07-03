Расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» армии РФ отрабатывают выход на позиции, а затем проведут электронные пуски по морским целям.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, сообщает Крым Информ.

«Расчёты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами. Планируется, что в ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные) пуски ракет», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в тренировках участвуют дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Также в тренировках примут участие мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки и экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Подобные тренировки проводятся регулярно. Ранее расчеты отрабатывали стрельбы по морским целям в марте.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров.

Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 километров. Береговой ракетный комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров.

Является высокомобильным комплексом, может размещаться на позициях в 10 километрах от берега.