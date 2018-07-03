Прямое столкновение между Россией и Украиной невозможно – уверяет Шойгу - мы же братья
|13:51 11.07.2018
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|Крым
Прямое столкновение между Россией и Украиной является невозможным из-за общих исторических корней и исторической памяти населения двух стран.
Об этом в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает телеканал RT, сообщает Крым Информ.
«Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией. У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе переживали тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны», – рассказал он.
Шойгу надеется на то, что Европа сможет задействовать все свое влияние на власти Украины «для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны».
Кроме того, он напомнил, что все его родственники по матери проживали на Украине.
«Меня крестили в небольшом храме шахтёрского городка Стаханов Луганской области. Поэтому убеждён, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде», – отметил Шойгу.
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