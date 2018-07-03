Прямое столкновение между Россией и Украиной является невозможным из-за общих исторических корней и исторической памяти населения двух стран.

Об этом в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает телеканал RT, сообщает Крым Информ.

«Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией. У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе переживали тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны», – рассказал он.

Шойгу надеется на то, что Европа сможет задействовать все свое влияние на власти Украины «для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны».

Кроме того, он напомнил, что все его родственники по матери проживали на Украине.

«Меня крестили в небольшом храме шахтёрского городка Стаханов Луганской области. Поэтому убеждён, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде», – отметил Шойгу.