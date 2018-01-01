Трамп назвал Германию "заложницей" России

13:24 11.07.2018 0 комментариев Россия

Немецкие СМИ обратили внимание на спор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США из-за торговли с Россией.

В частности, как пишет издание Focus, Трамп жестко раскритиковал Германию за поддержку газопровода "Северный поток-2", передает Европейская правда.

Трамп считает несправедливым, что в то время как "США защищают Германию", та закупает природный газ в России.

По его словам, из-за зависимости от поставок российского газа Германия становится "заложницей России".

Как сообщалось, в Брюсселе в присутствии СМИ состоялась жесткая дискуссиямежду президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столенбергом.

Жалобы президента США связаны с тем, что многие государства-члены НАТО не выполняют обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, как было договорено на саммите в Уэльсе в 2014 году.



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