Трамп назвал Германию "заложницей" России
|13:24 11.07.2018
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|Россия
Немецкие СМИ обратили внимание на спор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США из-за торговли с Россией.
В частности, как пишет издание Focus, Трамп жестко раскритиковал Германию за поддержку газопровода "Северный поток-2", передает Европейская правда.
Трамп считает несправедливым, что в то время как "США защищают Германию", та закупает природный газ в России.
По его словам, из-за зависимости от поставок российского газа Германия становится "заложницей России".
Как сообщалось, в Брюсселе в присутствии СМИ состоялась жесткая дискуссиямежду президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столенбергом.
Жалобы президента США связаны с тем, что многие государства-члены НАТО не выполняют обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, как было договорено на саммите в Уэльсе в 2014 году.
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