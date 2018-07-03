«Шел в одном пакете с Крымом»: Эксперт рассказал, как Россия оккупирует Азов
|12:53 11.07.2018
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|Крым
Россия пытается отжать у Украины Азовское море.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Азов шел в одном пакете с Крымом, информирует news.enovosty.com.
«И это был только вопрос времени, когда построят Керченский мост и превратят Азов во внутреннее море. Такие меры Россия предпринимает для того, чтобы дать понять не только нам, но и другим государствам, что уже завтра они объявят сумму пошлины для прохода через Керченский пролив», — говорит Жданов.
Он подчеркнул, что Россия постоянно настаивала на том, чтобы признать Азов внутренним морем.
«В таком случае по международному морскому праву россияне могут ходить и ловить рыбу по всей акватории до уреза воды. И понятие морская граница просто исчезает. Ведь до этого Украина была, по их мнению, в более выгодном положении — все отмели с рыбой находятся на нашей территории. А теперь они там хозяева, их охрана шныряет, где хочет, гоняет наших рыбаков. Поэтому у них проблем с ловлей рыбой не будет, а вот у нас уже есть», — подытожил Жданов.
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