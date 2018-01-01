Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
|12:26 11.07.2018
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|Азербайджан
Суда, принадлежащие Каспийской морской нефтяной флотилии ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", выполняют дноуглубительные работы на месторождении имени Филановского по заказу компании Voltar Marine.
Об этом сообщает во вторник, 10 июля, ЗАО.
Как передает SalamNews, к реализации дноуглубительного проекта привлечено судно-землекоп ("Инженер Баларза Мамедов"), три транспортных судна ("Бакинская 3", "Бакинская 5", "Бакинская 6") и буксирно-снабженческое судно "Яренга".
В общей сложности были выполнены дноуглубительные работы объемом 27 050 кубометров. Таким образом, завершен первый этап проекта, стартовавшего 26 июня 2018 года.
Работы, которые планируются реализовать на месторождении имени Филановского в рамках второго этапа проекта, также будут выполнены судами пароходства. Так, крановое судно "Гурбан Абасов" грузоподъемностью 600 тонн будет привлечено к работам по установке опорного блока платформы, находящейся на данной территории, а буксирно-снабженческое судно "Яренга" будет эксплуатироваться при осуществлении якорных операций.
В ходе реализации проекта были соблюдены все процедуры охраны здоровья, безопасности труда и окружающей среды (ОЗБТО), благодаря чему негативных происшествий при выполнении работ зафиксировано не было. Отметим, что судна ЗАО "АКМП" будут привлечены также к очередному этапу работ на месторождении имени Филановского.
Активное участие пароходства в крупных проектах, наряду с притоком иностранной валюты в страну, положительно оценивается также в плане развития сотрудничества и приобретения международного опыта.
Для сведения отметим, что Каспийская морская нефтяная флотилия ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" предоставляет услуги по комплексному обеспечению процессов нефтедобычи в Каспийском море, в том числе по строительству морских оснований, эстакад, прокладке нефтегазовых трубопроводов, геологоразведочные услуги и т.д. Флотилия располагает специализированными судами различного типа, что способствует включению пароходства в ряд уникальных компаний мира по разнообразию предоставляемых услуг.
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