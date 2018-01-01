Ранее сообщалось, что в Азовском море сотрудники СБУ , морской охраны Госпогранслужбы и «Корд» провели масштабную спецоперацию по незаконной ловле рыбы под «наукой».

Было установлено, что руководители двух государственных учреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали преступную схему по добыче рыбы в промышленных объемах в период нереста, сообщает Новый Визит.

Используя квоты на научный лов рыбы для проведения исследований, они давали разрешение частным структурам, которые те использовали для промышленного промысла водных ресурсов.

Правоохранители пресекли преступную схему, нанесшую огромный ущерб государству. В Азовском море были задержаны суда с десятками тонн рыбы.

По информации, полученной от наших источников, в эту группу входил и генический предприниматель-судовладелец, на производственных объектах которого силовики провели обыски.