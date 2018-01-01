Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов

11:32 11.07.2018 0 комментариев Греция

Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в получении и распространении информации и неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих.

Высокопоставленный греческий дипломат сообщил, что Афины призывают к немедленной высылке двух сотрудников, в том числе офицера посольства России Виктора Яковлева, и высылке еще двух.

Дипломат отметил, что инициатива идет после многочисленных скоординированных усилий по расширению российского влияния в Греции, включая, в частности, деятельность Императорского православного палестинского общества.

Несмотря на этот шаг, те же источники отмечают, что Греция продолжает, согласно ее давней политике, стремиться к хорошим отношениям с Россией и способствовать дружбе между двумя народами, но добавляют, что это может быть только в случае, если обе страны уважают суверенитет друг друга.



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