В оккупированном Крыму умер внук Брежнева
|07:20 11.07.2018
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|Крым
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева (1906-1982) Андрей умер в оккупированном Крыму от инфаркта.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС, которое в свою очередь, получило информацию от местных изданий, подконтрольных Кремлю.
Об этом агентству сообщил во вторник, 10 июля, председатель регионального отделения российской партии “Родина”, которая фунционуе на оккупированном полуострове, Константин Кнырик.
“Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт”, - сказал Кнырик.
По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии “Родина”.
Собеседник агентства пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии “Родина”.
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