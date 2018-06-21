Большой водолазный день прошел, 10 июля, на территории Западной военно-морской базы в Практической гавани.

Дайверы из Великобритании, Канады, Грузии и Украины делились опытом, показывали оборудование и тренировались в рамках учений «Си Бриз-2018».

Корреспондент «Думской» тоже побывал на занятиях водолазов.

Для участия в ежегодном «Си Бризе» в Одессу прибыло несколько водолазных команд из стран НАТО. Руководит военными дайверами на учениях капитан 3 ранга Леонид Бурлака (ВМС Украины). Он отметил, что украинским водолазам крайне необходим опыт иностранных друзей.

«Вскоре мы переместимся на Тендровскую косу, где будем проводить совместные погружения и набираться опыта у наших друзей из НАТО. В один из дней мы отправимся к месту гибели румынского корабля «Сулина», где также проведем несколько погружений с нашими коллегами», — поделился планами офицер.

Командир одной из водолазных станций на атлантическом побережье Канады Фрэнк Маклауд рассказывает, что зимой в их регионе температура воздуха опускается до минус 40, поэтому оборудование канадцев специально приспособлено для такого климата.

«Костюмы, которые мы используем, абсолютно непромокаемы, это очень важно при спусках в ледяную воду. Благодаря им, водолаз внутри остается абсолютно сухим, кроме небольшого количества воды, которая остается в районе головы и кистей рук», — отмечает Маклауд.

Канадцы охотно делятся с коллегами своим опытом в вопросах обеспечения безопасности. Один из парней канадской команды рассказал, что сам четыре раза попадал в ситуации, когда напарник под водой нуждался в помощи. К счастью, все обошлось. Канадцы провели мастер-класс по эвакуации дайвера, которому стало плохо.

Для общения под водой используется специальный язык жестов. Это международный язык, но есть много нюансов. Канадцы отмечают, что перед каждым совместным погружением с иностранным водолазом проводится обязательный брифинг для уточнения некоторых вопросов, в том числе по жестам.

Английскую водолазную команду вместе со снаряжением 8 июля доставил спецрейсом в Одессу транспортный A400 Atlas. Командир британцев Ричард Бэйли говорит, что их задача на этих учениях состоит в том, чтобы показать коллегам свои приемы по уничтожению подводных мин.

«Через несколько дней мы высадимся на Тендровской косе и встанем там палаточным лагерем. Хотели бы показать, как мы работаем со взрывчаткой. У нас для этого есть все необходимое», — говорит британский водолаз.

Ричи показал специальное устройство для дистанционного подрыва мин и любой взрывчатки. Интересно, что оно имеет направленное действие.

Гости также продемонстрировали, чем питается британский водолаз в «полевых» условиях. Это трудно назвать сухим пайком: блюда отнюдь не сухие. Больше похоже на рацион космонавтов. В специальной упаковке сосредоточены высококалорийные, нужные организму и очень вкусные компоненты, даже сладости.

Украинцам тоже было что показать. Например, новую гидроакустическую станцию, которая позволяет водолазам общаться между собой под водой, а также иметь нормальную связь с непосредственным руководителем, находящимся на поверхности. Дальность подводной связи достигает одного километра!

Интересно, что водолазный компонент «Си Бриза» самый продолжительный по времени. Команды разлетятся домой только в конце июля.