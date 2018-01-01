ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

10:38 11.07.2018 0 комментариев Кишинев

Парламентская ассамблея ОБСЕ подтверждает необходимость вывода российских войск и вооружения с территории Приднестровского региона Молдовы и переформатирование миротворческой миссии на Днестре.

Об этом проинформировали в пресс-службе парламента Молдовы по итогам участия молдавской делегации в работе ПА ОБСЕ, которая проходит в Германии, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

«Поправки, внесенные в резолюции сессии ПА ОБСЕ о выводе российских войск из Приднестровского региона и о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию наблюдателей под эгидой международных организаций, были приняты по предложению делегации Молдовы», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что поправки были внесены в резолюцию при поддержке делегаций Украины, Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы.

Как сообщалось, на территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 человек), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

На трансформации миротворческой миссии на Днестре в гражданскую миссию международных наблюдателей настаивают все участники переговоров по Приднестровскому урегулированию, за исключением Приднестровья и Российской Федерации.



Ещё на эту тему:

09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
15:20 03.07.2017
ОБСЕ осталась без генсека из-за расхождения РФ с другими членами
12:58 23.06.2016
Представители РФ приедут в Грузию на сессию ПА ОБСЕ беспрепятственно
19:00 29.01.2016
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в 2016 году пройдет в Тбилиси
08:45 04.12.2015
Глава МИД Грузии участвует в 22-м министериале ОБСЕ
16:12 20.10.2015
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в ближайшие дни посетят Баку и Ереван – министр
10:00 30.09.2015
Глава Армении встретился в Нью-Йорке с сопредседателями Минской группы ОБСЕ / Фото
08:56 10.06.2015
Власти Азербайджана намерены закрыть офис ОБСЕ
12:26 07.12.2013
Министерский совет ОБСЕ принял Декларацию о переговорах в формате «5+2»
11:12 07.12.2013
Из-за неконструктивности России на саммите ОБСЕ не удалось достичь консенсуса - МИД Грузии   1
18:04 05.07.2013
Грузия в Стамбульской декларации ПА ОБСЕ
16:50 24.04.2013
Спецпредставитель ОБСЕ открыл выставку в честь 20-летия Миссии ОБСЕ в Молдове
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
Все новости страны
Армения Армения
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Все новости страны
Болгария Болгария
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
Все новости страны
Греция Греция
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
19:39 10.07.2018
Греция будет просить НАТО о поддержке из-за арестованных в Турции военных
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
Все новости страны
Молдова Молдова
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
21:23 10.07.2018
Кишиневский суд приостановил распоряжение Нацагентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизтопливо
16:07 10.07.2018
Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ
09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости страны
Россия Россия
22:17 10.07.2018
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации
17:26 10.07.2018
Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"
08:27 10.07.2018
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
Все новости страны
Румыния Румыния
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
12:53 11.07.2018
«Шел в одном пакете с Крымом»: Эксперт рассказал, как Россия оккупирует Азов
11:59 11.07.2018
Силовики провели обыск у генического судовладельца
11:05 11.07.2018
Водолазы «Си Бриза» показали британский спецпаек, новую украинскую станцию и устройство для разминирования / Фото
10:14 11.07.2018
Пограничники обнаружили оружие и боеприпасы, которые везли в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс