Пограничники обнаружили оружие и боеприпасы, которые везли в оккупированный Крым

10:14 11.07.2018 0 комментариев Крым

На КПВВ «Каланчак» пограничники обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы, которые он вез в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Укринформ.

«9 июля в КПВВ «Каланчак» во время осуществления мер контроля пограничники Херсонского отряда с помощью служебной собаки и совместно с представителями фискальной службы обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы. В частности, в легковом автомобиле Mitsubishi находилось более ста единиц боеприпасов разного калибра и назначения (75 патронов Флобера, 29 штук - 9 мм, 2 - к автоматическому оружию, 8 - другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка. Со слов самого гражданина, он перевозил запрещенные предметы через административную границу по просьбе родственника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителя, оружие и боеприпасы переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.



Ещё на эту тему:

18:47 10.07.2018
КПВВ «Чонгар» на админгранице между Крымом и материковой частью Украины обустроят до конца года
19:18 04.07.2018
На админгранице с оккупированным Крымом оборудуют пропускные пункты за 100 млн грн
18:54 07.06.2018
В мае админграницу с оккупированным Крымом пересекло меньше граждан, чем в апреле
09:05 07.05.2018
Оккупанты в Крыму открыли новую погранзаставу
20:15 04.05.2018
Бабин пояснил, для чего нужны новые правила пропуска животных на админгранице с Крымом
11:46 24.04.2018
На адмінмежі з окупованим Кримом затримали волонтера Путіна на виборах
20:30 23.04.2018
На админгранице с оккупированным Крымом задержали доверенное лицо Путина
08:38 16.04.2018
На границе с Крымом появились украинские патрульные дроны
23:51 12.04.2018
На админгранице с оккупированным Крымом силовики РФ задержали украинца: вторые сутки с ним нет связи
20:54 06.04.2018
Пограничники усилили охрану админграницы с оккупированным Крымом
02:35 17.03.2018
На границе с оккупированным Крымом отрабатывали организацию приема беженцев / Фото
09:37 15.03.2018
На границе Крыма ФСБ устраивает украинцам длительные допросы и отказывает во въезде
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
Все новости страны
Армения Армения
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Все новости страны
Болгария Болгария
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
Все новости страны
Греция Греция
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
19:39 10.07.2018
Греция будет просить НАТО о поддержке из-за арестованных в Турции военных
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
Все новости страны
Молдова Молдова
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
21:23 10.07.2018
Кишиневский суд приостановил распоряжение Нацагентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизтопливо
16:07 10.07.2018
Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ
09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости страны
Россия Россия
22:17 10.07.2018
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации
17:26 10.07.2018
Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"
08:27 10.07.2018
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
Все новости страны
Румыния Румыния
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
12:53 11.07.2018
«Шел в одном пакете с Крымом»: Эксперт рассказал, как Россия оккупирует Азов
11:59 11.07.2018
Силовики провели обыск у генического судовладельца
11:05 11.07.2018
Водолазы «Си Бриза» показали британский спецпаек, новую украинскую станцию и устройство для разминирования / Фото
10:14 11.07.2018
Пограничники обнаружили оружие и боеприпасы, которые везли в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс