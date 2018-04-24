На КПВВ «Каланчак» пограничники обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы, которые он вез в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Укринформ.

«9 июля в КПВВ «Каланчак» во время осуществления мер контроля пограничники Херсонского отряда с помощью служебной собаки и совместно с представителями фискальной службы обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы. В частности, в легковом автомобиле Mitsubishi находилось более ста единиц боеприпасов разного калибра и назначения (75 патронов Флобера, 29 штук - 9 мм, 2 - к автоматическому оружию, 8 - другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка. Со слов самого гражданина, он перевозил запрещенные предметы через административную границу по просьбе родственника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителя, оружие и боеприпасы переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.