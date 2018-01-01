Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
|09:48 11.07.2018
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|Румыния
Военные истребители Великобритании, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства Румынии, стали все чаще перехватывать российские военные истребители в небе над Румынией.
Об этом сообщают румынские СМИ, передает Укринформ.
"Первый перехват российского истребителя в воздушном пространстве Румынии произошел в первой половине мая. К сожалению, не могу сообщить детали этих полетов. Мы работаем совместно с нашими румынскими коллегами и с другими партнерами по НАТО, которые работают в регионе Черного моря", - отметил командующий эскадрильи ВВС Соединенного Королевства, расположенной на территории Румынии, Крис Болл.
Ранее министр обороны Румынии Михай Фифор заявил, что нарушения российскими истребителями воздушного пространства страны фиксируются почти ежедневно.
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