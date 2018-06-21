Представители верхней палаты Конгресса США от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение Сената проект резолюции, которая осуждает и не признает российскую оккупацию украинского полуострова Крым.

Об этом сообщило во вторник Посольство Украины в США, передает Укринформ.

"Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета международных отношений Сената США Робертом Менендезом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесли на рассмотрение Сената проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым", - сообщили в украинском дипломатическом представительстве.

В документе отмечается, что Крым остается частью суверенной территории Украины, а также, что политика США должна отрицать попытки РФ изменить статус полуострова, демографическую карту и его политическую природу.

Кроме того, резолюция осуждает нарушение прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность России за эти преступления во то время, когда продолжается незаконная российская оккупация

Сенаторы призывают Правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ, определеные, в частности, “Актом противодействия противникам Америки путем санкций” от 2017 года. Кроме того, законодатели приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с российской оккупацией Крыма.

Вместе с тем, проект резолюции призывает американскую администрацию официально объявить позицию, что Соединенные Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.