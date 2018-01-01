Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан

08:55 11.07.2018 0 комментариев Азербайджан

Посольство Франции в Армении опровергло сообщение азербайджанских СМИ об отмене Парижем запрета для отечественных военно-промышленных компаний на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану.

"После официального запроса и проверок с официальным Парижем сообщаем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация об отмене запрета на продажу вооружения Азербайджану является ложной", сообщили армянским СМИ в посольстве Франции в Ереване, передает Интерфакс-Украина.

Ранее азербайджанский информационный ресурс AzeriDefence со ссылкой на военные источники сообщил, что официальный Париж снял запрет на продажу французскими компаниями Азербайджану продукции оборонного назначения.

Отмечалось также, что ВПК Франции на азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая пройдет 25-27 сентября, будет представлен в широком формате.

Ряд европейских стран и США установили эмбарго на продажу вооружения Азербайджану и Армении с начала 1990-х годов в связи с карабахским конфликтом.



Ещё на эту тему:

13:54 01.06.2017
МВД Грузии отрицает причастность к похищению азербайджанского журналиста
20:14 12.05.2017
Азербайджанский суд принял решение заблокировать сайт Радио Свобода в стране
14:59 11.11.2016
В Азербайджане телерадиовещание будет находиться в компетенции госбезопасности
13:15 06.06.2016
Четыре турецких телеканала стали вещать через спутник Азербайджана
09:35 11.08.2015
ЕС требует расследовать убийство азербайджанского журналиста
09:35 13.06.2012
Журналисты Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
09:29 11.06.2012
Азербайджанские журналисты приглашают на круглый стол грузинских коллег
16:40 26.01.2012
"Репортеры без границ": Азербайджан ухудшил свои позиции в "Индексе свободы прессы"
10:38 18.01.2012
В Азербайджане запретили зарубежные телесериалы
18:03 16.12.2011
Business Time Georgia и азербайджанский деловой журнал Business Time подписали меморандум о сотрудничестве
15:32 17.11.2011
Amnesty International раскритиковало власти Азербайджана за репрессии против оппозиции и СМИ
14:03 05.05.2011
Азербайджан включен в список стран с несвободными СМИ
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
Все новости страны
Армения Армения
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Все новости страны
Болгария Болгария
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
Все новости страны
Греция Греция
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
19:39 10.07.2018
Греция будет просить НАТО о поддержке из-за арестованных в Турции военных
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
Все новости страны
Молдова Молдова
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
21:23 10.07.2018
Кишиневский суд приостановил распоряжение Нацагентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизтопливо
16:07 10.07.2018
Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ
09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости страны
Россия Россия
22:17 10.07.2018
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации
17:26 10.07.2018
Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"
08:27 10.07.2018
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
Все новости страны
Румыния Румыния
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
12:53 11.07.2018
«Шел в одном пакете с Крымом»: Эксперт рассказал, как Россия оккупирует Азов
11:59 11.07.2018
Силовики провели обыск у генического судовладельца
11:05 11.07.2018
Водолазы «Си Бриза» показали британский спецпаек, новую украинскую станцию и устройство для разминирования / Фото
10:14 11.07.2018
Пограничники обнаружили оружие и боеприпасы, которые везли в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс