Массовое строительство новых отелей в оккупированном Крыму начнется после ввода железнодорожной части моста через Керченский пролив и запуска грузового движения по нему .

Такое предположение сделал, так называемый, «председатель» комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Как только заработает грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение через Крымский мост, тогда реально начнется строительный бум в санаторно-курортном комплексе», – цитирует его ТАСС, передают Аргументы Недели - Крым.

Черняк отметил, что пока строительство отелей сдерживает сложная логистика, так как стройматериалы, оборудование и другие грузы поставляются только через Керченскую паромную переправу. Это удорожает их доставку. Но после ввода железнодорожной части моста современные отели будут расти, как грибы после дождя.

В свою очередь «министр» курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко заявил, что «пятизвездочные» отели коренным образом изменят ситуацию в туристической отрасли.

Стоит отметить, что ранее «эксперты» уже неоднократно говорили о снижении цен на продукты и бензин после открытия автодорожной части Керченского моста. Но пока этого так и не произошло.