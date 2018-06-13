В оккупированном Крыму вынуждены развозить воду – по 33 л на человека

08:01 11.07.2018 0 комментариев Крым

Жизнь в Белогорском районе превращается в кошмар – такую характеристику нынешней ситуации дают местные жители.

Во время встречи членов общественного движения «Крымская идея» прозвучало, что в некоторых селах люди вообще забыли, что такое вода из крана, передают Новости Крыма.

Так, в с. Вишенное на сходе граждан представители местной власти сообщили, что водокачка прекращает качать воду из Биюк-Карасу для подачи ее в сельский водопровод.

Теперь жителем села воду подвозят на машинах – по 33 л в сутки.

Для селян это катастрофа. Воды хватает только на самое необходимое, поить скот, поливать огороды нечем. Причина такого радикального решения – в обмелении Белогорского водохранилища, из которого вытекает речка.

Как сообщалось, к концу июля водохранилище обмелеет полностью.

Специалисты утверждают, что на его восстановление понадобится несколько лет.



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