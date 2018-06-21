Оккупационные власти Крыма расширят границы зон чрезвычайной ситуации в связи с засухой .

Это решение обсуждалось на заседании, так называемой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма, сообщило пресслужба, передает Крым Информ.

«В Джанкойском и Ленинском районах в результате засухи была выявлена гибель сельскохозяйственных культур. Общая площадь пострадавших посевов составила 1680,634 га», – говорится в сообщении.

Вопрос о расширении границ зон ЧС был поднят в связи с необходимостью компенсации прямых затрат сельхозтоваропроизводителей.

Ранее сообщалось, что документально подтвержденный ущерб от засухи сельхозпроизводителям уже составил порядка 250 млн рублей.

Аграрии прогнозировали, что в этом году урожай будет в два раза меньше в связи с погодными условиями.

С этим прогнозом согласилось министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Режим ЧС из-за засухи был введен в начале июня. После чего уже к концу месяца ЧС ввели еще в двух районах аннексированного Крыма.