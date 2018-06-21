Оккупанты Крыма расширят границы территорий, включенных в зону ЧС из-за засухи
|22:44 10.07.2018
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|Крым
Оккупационные власти Крыма расширят границы зон чрезвычайной ситуации в связи с засухой.
Это решение обсуждалось на заседании, так называемой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма, сообщило пресслужба, передает Крым Информ.
«В Джанкойском и Ленинском районах в результате засухи была выявлена гибель сельскохозяйственных культур. Общая площадь пострадавших посевов составила 1680,634 га», – говорится в сообщении.
Вопрос о расширении границ зон ЧС был поднят в связи с необходимостью компенсации прямых затрат сельхозтоваропроизводителей.
Ранее сообщалось, что документально подтвержденный ущерб от засухи сельхозпроизводителям уже составил порядка 250 млн рублей.
Аграрии прогнозировали, что в этом году урожай будет в два раза меньше в связи с погодными условиями.
С этим прогнозом согласилось министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Режим ЧС из-за засухи был введен в начале июня. После чего уже к концу месяца ЧС ввели еще в двух районах аннексированного Крыма.
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