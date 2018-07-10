ВКС России подняли в небо более 50 самолетов в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации
|22:17 10.07.2018
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|Россия
Более 50 самолетов задействованы в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации в Центральной России.
- В ходе полковых летно-тактических учений ВТА самолеты из Оренбургской, Псковской и Ростовской областей перебазировались на оперативные аэродромы под Иваново и Ульяновском. Будет произведена погрузка людей, грузов и боевой техники, затем экипажи отработают их переброску на большие расстояния с последующим десантированием, - рассказали ТАСС в Минобороны РФ, передает rg.ru.
После высадки десантникам предстоит уничтожить командный пункт и крупный центр тылового обеспечения условного противника, уйти из-под ответного удара с формированием водной преграды, занять выгодный для обороны рубеж и удерживать его до подхода основных сил.
В маневрах участвуют военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", Ан-26, Ил-76, Ан-124 "Руслан" и другие - всего восемь типов авиатехники. Учения продлятся до 13 июля.
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