Фракция "Самопомич" внесла в Верховную Раду Украины проект постановления об обращении к президенту Украины Петру Порошенко, министру обороны Степану Полтораку относительно денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Фракция "Самопомич" уже зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к президенту и народу Украины.

Внесённый проект постановления требует от президента Украины немедленно подать в Верховную Раду Украины проект закона о денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко на вечернем заседании украинского парламента во вторник, 10 июля.

Как сообщается на официальном сайте Рады, проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к президенту Украины, министру обороны Украины относительно договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" (№8583) зарегистрирован во вторник, 10 июля.

В тексте проекта постановления, которое есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" предлагается прочеркнуть, что сооружение через Керченский пролив моста, который соединил временно оккупированную АР Крым и Таманский полуостров Российской Федерации "является кричащим нарушением норм международного морского права и вмешательством в исключительную экономическую зону Украины".

"Учитывая систематические нарушения свободы судоходства, задержания и препятствование Федеральной службой безопасности Российской Федерации заходам судов в порты Украины на Азовском море, Верховная Рада Украины постановляет президенту Украины подать в Верховную Раду Украины проект закона о денонсации договора между Украиной и Российской Федерации о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированного законом №1682-IV от 20 апреля 2004 года с дальнейшей демаркацией государственной границы в Азовском море", - сказано в документе.

В проекте постановления также рекомендуется президенту Украины в соответствии с законом Украины о национальной безопасности обратиться с внеочередным обращением к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и активными действиями Российской Федерации в Азовском море.

Проект постановление также обязывает министра обороны Украины немедленно прибыть на пленарное заседание Верховной Рады с целью доложить о ситуации, которая сложилась в Азовском море в связи с агрессивными действиями Российской Федерации.

Ранее в этот день Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что специальные подразделения Российской Федерации с 29 апреля необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, независимо от флага судна.

"Всего в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года Российской Федерацией задержаны для досмотра 93 судна. В результате таких осмотров суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданно значительные расходы", – цитирует пресс-служба замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.