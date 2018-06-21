"Самопомич" предлагает Раде обратиться к президенту Украины о прекращении сотрудничества с РФ в Азовском море

21:50 10.07.2018 0 комментариев Крым

Фракция "Самопомич" внесла в Верховную Раду Украины проект постановления об обращении к президенту Украины Петру Порошенко, министру обороны Степану Полтораку относительно денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Фракция "Самопомич" уже зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к президенту и народу Украины.

Внесённый проект постановления требует от президента Украины немедленно подать в Верховную Раду Украины проект закона о денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко на вечернем заседании украинского парламента во вторник, 10 июля.

Как сообщается на официальном сайте Рады, проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к президенту Украины, министру обороны Украины относительно договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" (№8583) зарегистрирован во вторник, 10 июля.

В тексте проекта постановления, которое есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" предлагается прочеркнуть, что сооружение через Керченский пролив моста, который соединил временно оккупированную АР Крым и Таманский полуостров Российской Федерации "является кричащим нарушением норм международного морского права и вмешательством в исключительную экономическую зону Украины".

"Учитывая систематические нарушения свободы судоходства, задержания и препятствование Федеральной службой безопасности Российской Федерации заходам судов в порты Украины на Азовском море, Верховная Рада Украины постановляет президенту Украины подать в Верховную Раду Украины проект закона о денонсации договора между Украиной и Российской Федерации о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированного законом №1682-IV от 20 апреля 2004 года с дальнейшей демаркацией государственной границы в Азовском море", - сказано в документе.

В проекте постановления также рекомендуется президенту Украины в соответствии с законом Украины о национальной безопасности обратиться с внеочередным обращением к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и активными действиями Российской Федерации в Азовском море.

Проект постановление также обязывает министра обороны Украины немедленно прибыть на пленарное заседание Верховной Рады с целью доложить о ситуации, которая сложилась в Азовском море в связи с агрессивными действиями Российской Федерации.

Ранее в этот день Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что специальные подразделения Российской Федерации с 29 апреля необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, независимо от флага судна.

"Всего в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года Российской Федерацией задержаны для досмотра 93 судна. В результате таких осмотров суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданно значительные расходы", – цитирует пресс-служба замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.



Ещё на эту тему:

19:12 10.07.2018
Почти 100 судов за 2,5 месяца: Мининфраструктуры обеспокоено увеличением досмотров судов в Азовском море
12:57 10.07.2018
Боевые пловцы Черноморского флота России искали диверсантов в Севастопольской бухте
11:09 10.07.2018
Два ракетных корвета «Молния» с новым вооружением пополнят ряды Черноморского Флота и Каспийской Флотилии РФ / Фото
15:56 09.07.2018
ГПСУ считает что суда в Азовском море ФСБ осматривает а не задерживает
14:20 09.07.2018
Учения Sea Breeze до и после аннексии Крыма
08:34 09.07.2018
За добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден / Карта
18:45 06.07.2018
Подлодку "Новороссийск" Черноморского флота России вооружили торпедами "Ихтиозавр" / Фото
18:17 06.07.2018
В Азовском море РФ игнорирует устав международной морской организации
17:50 06.07.2018
У берегів Бердянська морські прикордонники ФСБ РФ цинічно знущаються над українськими / Карта / Фото
15:14 06.07.2018
Черноморский флот РФ снова собрался стрелять ракетами "Калибр" по Сирии
12:36 06.07.2018
Російськїї технології блокади Маріуполя та Бердянська - очікування дозволу на проход Керченською протокою / Карта - інфографіка
20:30 05.07.2018
Что Путин готовит Украине по завершении чемпионата мира по футболу - Варианты от Джеймса Брука / Карта
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Все новости страны
Болгария Болгария
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
Все новости страны
Греция Греция
19:39 10.07.2018
Греция будет просить НАТО о поддержке из-за арестованных в Турции военных
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
Все новости страны
Грузия Грузия
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
Все новости страны
Молдова Молдова
21:23 10.07.2018
Кишиневский суд приостановил распоряжение Нацагентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизтопливо
16:07 10.07.2018
Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ
09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
09:37 09.07.2018
Национальная армия Молдовы принимает участие в учениях Sea Breeze 2018
Все новости страны
Россия Россия
22:17 10.07.2018
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации
17:26 10.07.2018
Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"
08:27 10.07.2018
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
Все новости страны
Румыния Румыния
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
22:44 10.07.2018
Оккупанты Крыма расширят границы территорий, включенных в зону ЧС из-за засухи
21:50 10.07.2018
"Самопомич" предлагает Раде обратиться к президенту Украины о прекращении сотрудничества с РФ в Азовском море
20:58 10.07.2018
«Си Бриз» 2018: пограничный спецназ ликвидировал группу условных диверсантов на рейде Одесского порта / Видео
20:32 10.07.2018
У Росії заявляють, що зниклого з російського СІЗО політв’язня Куку возили на медогляд
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс