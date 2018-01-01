Суд Буюкан приостановил решение Нацагентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизтопливо на 39 и 25 банов за литр соответственно.

Перед этим Министерство экономики и инфраструктуры и Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком оспорили в инстанции соответствующее решение НАРЭ, сообщает DESCHIDE.MD.

Ранее сегодня, 10 июля, НАРЭ объявило предельные цены на топливо на следующие две недели.

Бензин подорожал на 39 банов, а дизтопливо – на 25 банов.

Предельная цена на бензин марки «Премиум-95» с 10 по 24 июля должна была составить 19,49 леев за литр ( 30,71грн), а на дизтопливо – 17,25 леев за литр ( 27,18грн).