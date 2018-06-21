«Си Бриз» 2018: пограничный спецназ ликвидировал группу условных диверсантов на рейде Одесского порта / Видео
|20:58 10.07.2018
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|Одесса
Группу условных диверсантов ликвидировали сегодня на рейде Одесского порта пограничные боевые пловцы.
Операция была проведена в рамках активной фазы многонациональных учений «Си Бриз», сообщили в пресс-центре Южного регионального управления Госпогранслужбы, передает Думская.
Согласно легенде учений, противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе. Штаб учений принял решение использовать противодиверсионное подразделение — водолазов пограничного отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны «Дозор-М».
Их десантировали в заданном районе с вертолета Ми-14ПС. Высадка происходила беспарашютным способом на скорости 30 км/ч с семиметровой высоты. До места, где орудовали диверсанты, боевые пловцы добрались под водой. Противник был обнаружен и ликвидирован.
Как рассказал начальник «Дозор-М» капитан 3 ранга Юрий Урянский, трое водолазов совершили такое десантирование впервые, остальные бойцы имеют за плечами по четыре-пять подобных прыжков.
Вертолет с пограничниками был не единственным, летавшим сегодня над Одесским заливом. Так, пляжников напугал поисково-спасательный Ка-27 Военно-морских сил, который на сверхмалой высоте пронесся вдоль побережья. По всей видимости, эта машина тоже была задействована в ликвидации «диверсантов» условного противника.
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