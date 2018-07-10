Ув’язненого в Росії кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку вивозили з СІЗО на медогляд.

Про це повідомляють «Крим.Реалії», посилаючись на адвоката в’язня Сергія Локтєва, передаэ ZIK.

«Сказали, що його возили на медобстеження. У зв’язку з чим, відповідно, не пояснили. Я так розумію, що це пов’язано з голодуванням», – розповів адвокат.

За його інформацією, наразі активіст знову перебуває в СІЗО.

«У допуску до нього мені відмовили та причини не пояснили. Про стан його здоров’я мені також нічого не відомо», – додав Локтєв.

Також адвокат сказав, що подав скаргу до обласної прокуратури на дії співробітників СІЗО через відмову допустити захисника до підсудного.

Нагадаємо, кримськотатарського правозахисник Емір-Усеїн Куку, який незаконно перебував під арештом у Ростові-на-Дону, відвезли із СІЗО, проте куди не говорять.