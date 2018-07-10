У Росії заявляють, що зниклого з російського СІЗО політв’язня Куку возили на медогляд
|20:32 10.07.2018
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|Крым
Ув’язненого в Росії кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку вивозили з СІЗО на медогляд.
Про це повідомляють «Крим.Реалії», посилаючись на адвоката в’язня Сергія Локтєва, передаэ ZIK.
«Сказали, що його возили на медобстеження. У зв’язку з чим, відповідно, не пояснили. Я так розумію, що це пов’язано з голодуванням», – розповів адвокат.
За його інформацією, наразі активіст знову перебуває в СІЗО.
«У допуску до нього мені відмовили та причини не пояснили. Про стан його здоров’я мені також нічого не відомо», – додав Локтєв.
Також адвокат сказав, що подав скаргу до обласної прокуратури на дії співробітників СІЗО через відмову допустити захисника до підсудного.
Нагадаємо, кримськотатарського правозахисник Емір-Усеїн Куку, який незаконно перебував під арештом у Ростові-на-Дону, відвезли із СІЗО, проте куди не говорять.
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