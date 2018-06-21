Многие украинцы в Крыму после оккупации начали называть себя русскими опасаясь за свое будущее - Джемилев

20:06 10.07.2018 0 комментариев Крым

Данные проведенной оккупантами в Крыму переписи не соответствуют действительности.

Много этнических украинцев в Крыму после оккупации полуострова Российской Федерацией начали называть себя русскими, опасаясь за свое будущее. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, согласно статистике, до оккупации Крыма Россией на полуострове проживало около 280 тыс. крымских татар (13,5% населения полуострова), но также были данные о 300 тыс.

"Когда пришли оккупанты, они через полгода провели свою перепись... Согласно той переписи, которую они провели в октябре 2014 года, уже получалось, что число крымских татар уже составляет не 13,5%, а 10%", - сказал Джемилев.

Также он отметил, что количество этнических украинцев до оккупации, по официальной статистике, составляло 24,5%.

"В соответствии с новой переписью оказалось, что этнических украинцев 15,5%", - добавил Джемилев.

"Если эти данные переводить на такие абсолютные цифры, то получается, что крымских татар уменьшилось на 40 тыс., а этнических украинцев где-то на 250 тыс., но на самом деле такого не произошло", - заявил Джемилев.

"Статистику оккупантов относительно крымских татар вообще можно не принимать во внимание, потому что многие крымские татары вообще не участвовали, не отвечали на их вопросы", - отметил он.

"Что касается этнических украинцев, конечно же, такого большого оттока - 250 тыс. - не было. Скорее всего, здесь происходил такой феномен, как был во время переписи после Голодомора 1930-1935 годов. Люди стали называть себя русскими, потому что знали, что два года тому назад их уничтожали только потому, что они украинцы. Примерно то же самое, мы предполагаем, произошло в Крыму", - сказал он.

"По ориентировочным данным, выехали из Крыма около 20-25 тыс. крымских татар", - добавил он.

Как подчеркнул Джемилев, сейчас за пределами оккупированного полуострова на материковой части Украины находятся 8 членов Меджлиса крымскотатарского народа.

 



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