74 літаки з 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 липня

08:50 11.07.2018 0 комментариев Read in English Симферополь

10 липня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 74 пасажирських авіалайнери (рейси)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 20 рейсів до Сімферополя.

Авіакомпанія «Росія» виконала 12 рейсів. По 11 рейсів на рахунку авіакомпаній «Уральські авіалінії», «Глобус» і «S7 Airlines».

10 рейсів на рахунку авіакомпанії «Nordwind Airlines».

Авіакомпанія «Red Wings» виконала 6 рейсів, «NordAvia» - 5 рейсів.

По 4 рейси на рахунку авіакомпаній «Ямал» і «Pegas Fly». 2 рейси виконала авіакомпанія «Газпромавіа».

По 1 рейсу виконали авіакомпанії «Алроса», «Іжавіа», «ЮВТ» і «Азимут».

42 рейси здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 9 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

По 2 рейси прибули з Новосибірська, Ростова, Оренбурга, Єкатеринбурга.

По 1 рейсу прибули з Мурманська, Кірова, Сочі, Барнаула, Тюмені, Ноябрська, Пензи, Омська, Хабаровська, Самари, Нижньокамська, Воронежа, Уфи, Казані, Сургута.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.



Ещё на эту тему:

17:20 05.07.2018
54 літаки з 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 4 липня
12:10 03.07.2018
87 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 липня
18:20 02.07.2018
73 літаки із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 липня
09:10 27.06.2018
64 літаки із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 червня
08:00 26.06.2018
82 літаки із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 червня
08:50 19.06.2018
77 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 18 червня
13:00 18.06.2018
70 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 17 червня
08:40 16.06.2018
72 літаки із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 15 червня
15:35 15.06.2018
72 літаки із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 14 червня
11:12 14.06.2018
75 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 червня
09:00 13.06.2018
61 літак із 12 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 12 червня
14:10 12.06.2018
75 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 11 червня
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
Все новости страны
Армения Армения
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Все новости страны
Болгария Болгария
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
Все новости страны
Греция Греция
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
19:39 10.07.2018
Греция будет просить НАТО о поддержке из-за арестованных в Турции военных
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
Все новости страны
Молдова Молдова
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
21:23 10.07.2018
Кишиневский суд приостановил распоряжение Нацагентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизтопливо
16:07 10.07.2018
Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ
09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости страны
Россия Россия
22:17 10.07.2018
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации
17:26 10.07.2018
Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"
08:27 10.07.2018
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
Все новости страны
Румыния Румыния
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
12:53 11.07.2018
«Шел в одном пакете с Крымом»: Эксперт рассказал, как Россия оккупирует Азов
11:59 11.07.2018
Силовики провели обыск у генического судовладельца
11:05 11.07.2018
Водолазы «Си Бриза» показали британский спецпаек, новую украинскую станцию и устройство для разминирования / Фото
10:14 11.07.2018
Пограничники обнаружили оружие и боеприпасы, которые везли в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс