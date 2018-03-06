Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите НАТО обратится к лидерам альянса с просьбой о поддержке в ситуации с греческими военными, которых задержали после случайного пересечения турецкой границы.

Об этом заявил представитель греческого правительства Димитрис Цаканопулос, сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.

"Этот вопрос будет подниматься премьер-министром во время всех его обращений и встреч с целью создания максимального давления для освобождения военных", - сказал он.

Напомним, в начале марта греческие солдаты в неблагоприятных погодных условиях патрулировали границу в лесистом районе вблизи реки Эврос.

Они случайно зашли на турецкую территорию, где их сразу задержали турецкие военные. Позже суд арестовал их.

Турецкие военные, которые нашли греков, утверждают, что они занимались фотографированием объектов в запрещенной зоне. Из-за этого в Турции греческих военных обвиняют в шпионаже.

Все европейские институты призвали турецкие власти быстро завершить судебный процесс и освободить греческих солдат и вернуть их в Грецию.

Но Анкара отказалась, отметив, что это "юридический процесс", и призвала европейцев не политизировать проблему.