Почти 100 судов за 2,5 месяца: Мининфраструктуры обеспокоено увеличением досмотров судов в Азовском море

19:12 10.07.2018 0 комментариев Крым

Мининфраструктуры будет инициировать перед Министерством иностранных дел вопрос об обращении к МИД РФ с протестом в отношении действий спецподразделений РФ.

В Министерстве инфраструктуры обеспокоены тем, что спецслужбы России с конца апреля значительно увеличили количество досмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, независимо от флага судна.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба министерства, сообщает 112.ua.

Отмечается, что досмотры судов осуществляются от одного до двух раз, отдельные судна осматриваются до трех раз.

По словам Лавренюка, всего в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года Российской Федерацией были задержаны для досмотра 93 судна.

"Власть Российской Федерации, не объясняет причины досмотра судов, тем самым создавая напряжение в регионе и мешая мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря. В результате таких досмотров, суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданные значительные расходы", - отметил Лавренюк.

В связи с этим Мининфраструктуры будет инициировать перед Министерством иностранных дел Украины вопрос относительно обращения установленными дипломатическими каналами в Министерство иностранных дел Российской Федерации с протестом в отношении действий специальных подразделений РФ, а также вопросов, связанных с организацией совместного использования Азовского моря и регламентации правил плавания.

Напомним, что главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко практически ежедневно сообщает, что ФСБ Российской Федерации перехватывает в Азовском море торговые суда и проводит так называемый досмотр не оправдано долго и без всяких на то оснований.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид возложила ответственность за это на правительство и президента Украины.

В Военно-морских силах ВСУ констатируют напряженную обстановку в Черном и Азовском морях. 

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Россия не задерживала никаких судов в Азовском море 8-9 июля, а только останавливала для обзора, что является законным.



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