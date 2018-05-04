КПВВ «Чонгар» на админгранице между Крымом и материковой частью Украины обустроят до конца года

18:47 10.07.2018 0 комментариев Крым

Обустройство контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда «Каланчак» и «Чонгар» планируют завершить к концу 2018 года.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Сергей Мокренюк, передает Новый Визит.

«Там не предполагается капитального строительства, только установка мобильных зданий… Определено предприятие, которое сегодня от имени государства отвечает за обустройство всех автостанций по Украине. Оно будет строить эти конструкции, и мы надеемся, что в конце года строительство полностью завершится, что в конце 2018-го мы не просто будем перерезать ленточку, а уже пользоваться всеми удобствами», – отметил представитель министерства.

Накануне Кабмин Украины принял решение выделить 105,98 млн гривен на обустройство КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице между Крымом и материковой частью Украины.



Ещё на эту тему:

19:18 04.07.2018
На админгранице с оккупированным Крымом оборудуют пропускные пункты за 100 млн грн
18:54 07.06.2018
В мае админграницу с оккупированным Крымом пересекло меньше граждан, чем в апреле
09:05 07.05.2018
Оккупанты в Крыму открыли новую погранзаставу
20:15 04.05.2018
Бабин пояснил, для чего нужны новые правила пропуска животных на админгранице с Крымом
11:46 24.04.2018
На адмінмежі з окупованим Кримом затримали волонтера Путіна на виборах
20:30 23.04.2018
На админгранице с оккупированным Крымом задержали доверенное лицо Путина
08:38 16.04.2018
На границе с Крымом появились украинские патрульные дроны
23:51 12.04.2018
На админгранице с оккупированным Крымом силовики РФ задержали украинца: вторые сутки с ним нет связи
20:54 06.04.2018
Пограничники усилили охрану админграницы с оккупированным Крымом
02:35 17.03.2018
На границе с оккупированным Крымом отрабатывали организацию приема беженцев / Фото
09:37 15.03.2018
На границе Крыма ФСБ устраивает украинцам длительные допросы и отказывает во въезде
02:11 08.03.2018
Заказывать строительство контрольных пунктов на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» будет Департамент строительства и развития инфраструктуры ХОГА
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Все новости страны
Болгария Болгария
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
12:14 06.07.2018
Грузия и Казахстан будут сотрудничать в Евразийском транспортном коридоре
Все новости страны
Молдова Молдова
16:07 10.07.2018
Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ
09:21 10.07.2018
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
09:37 09.07.2018
Национальная армия Молдовы принимает участие в учениях Sea Breeze 2018
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
Все новости страны
Россия Россия
17:26 10.07.2018
Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"
08:27 10.07.2018
В Сибири и на Дальнем Востоке горит более одного миллиона гектаров леса
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
11:55 09.07.2018
Минфину РФ предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность
Все новости страны
Румыния Румыния
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
16:21 09.07.2018
Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления по требованию Конституционного суда
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
18:47 10.07.2018
КПВВ «Чонгар» на админгранице между Крымом и материковой частью Украины обустроят до конца года
17:54 10.07.2018
Правительство Франции обвинило РФ в нарушении базовых прав Сенцова: Путина мало что трогает
16:59 10.07.2018
"Кентавры" и новейшие БМП: командующий рассказал о перевооружении морской пехоты
16:34 10.07.2018
Украина запретила въезд британскому журналисту за "вояжи" в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс