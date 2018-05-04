Обустройство контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда «Каланчак» и «Чонгар» планируют завершить к концу 2018 года.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Сергей Мокренюк, передает Новый Визит.

«Там не предполагается капитального строительства, только установка мобильных зданий… Определено предприятие, которое сегодня от имени государства отвечает за обустройство всех автостанций по Украине. Оно будет строить эти конструкции, и мы надеемся, что в конце года строительство полностью завершится, что в конце 2018-го мы не просто будем перерезать ленточку, а уже пользоваться всеми удобствами», – отметил представитель министерства.

Накануне Кабмин Украины принял решение выделить 105,98 млн гривен на обустройство КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице между Крымом и материковой частью Украины.