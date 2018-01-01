Палата депутатов Румынии приняла законопроект о объявлении 9 ноября Днем украинского языка.

Об этом пишет Radio Romania, сообщает Европейская правда.

Согласно нормативно-правовому акту, ежегодно по случаю празднования дня украинского языка в населенных пунктах компактного проживания лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству в Румынии, будут проводиться различные культурные мероприятия, а центральные и местные органы исполнительной власти, а также заинтересованные неправительственные организации, будут иметь возможность предоставлять материально техническую и финансовую помощь в организации мероприятий.

Образовательно-культурные мероприятия смогут проводить и учебные заведения, в которых учебный процесс осуществляется на украинском языке, говорится в сообщении.

Законом предусмотрено создание специальных теле- и радиопрограмм общественными телевидением и радио.

Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании, в котором будут закрепляться позиции по имплементации языковой статьи украинского закона "Об образовании".