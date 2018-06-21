Правительство Франции обвинило РФ в нарушении базовых прав Сенцова: Путина мало что трогает
|17:54 10.07.2018
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|Крым
Власти России не обеспечили "базовых прав" украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме.
Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, пишет RFI, сообщает Европейская правда.
"Очевидно, что нужно вести диалог. Никогда нельзя разрывать связи, контакты и отношения с другими странами. Мне кажется, что в откровенном и бескомпромиссном диалоге с властью другой страны мы можем признать, что, очевидно, базовые права на защиту (в деле Сенцова) не были соблюдены. Условия содержания господина Сенцова известны, он начал голодовку в мае. Его ситуация обсуждается, конечно, на уровне глав государств, при мобилизации наших НПО и всего нашего дипломатического аппарата", - сказал Гриво.
На замечание журналиста о том, что все приложенные до сих пор усилия и призывы были напрасными и не тронули президента РФ Владимира Путина, официальный представитель правительства сказал, что Путина "вообще мало что трогает".
Это заявление Гриво сделал перед приездом в Санкт-Петербург президента Франции Эммануэля Макрона на полуфинальный матч ЧМ Франция-Бельгия.
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