Правительство Франции обвинило РФ в нарушении базовых прав Сенцова: Путина мало что трогает

17:54 10.07.2018 0 комментариев Крым

Власти России не обеспечили "базовых прав" украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, пишет RFI, сообщает Европейская правда.

"Очевидно, что нужно вести диалог. Никогда нельзя разрывать связи, контакты и отношения с другими странами. Мне кажется, что в откровенном и бескомпромиссном диалоге с властью другой страны мы можем признать, что, очевидно, базовые права на защиту (в деле Сенцова) не были соблюдены. Условия содержания господина Сенцова известны, он начал голодовку в мае. Его ситуация обсуждается, конечно, на уровне глав государств, при мобилизации наших НПО и всего нашего дипломатического аппарата", - сказал Гриво.

На замечание журналиста о том, что все приложенные до сих пор усилия и призывы были напрасными и не тронули президента РФ Владимира Путина, официальный представитель правительства сказал, что Путина "вообще мало что трогает".

Это заявление Гриво сделал перед приездом в Санкт-Петербург президента Франции Эммануэля Макрона на полуфинальный матч ЧМ Франция-Бельгия.



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