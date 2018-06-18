Американский сенатор назвал власть Путина мафией, а Лаврова - "задирой"

17:26 10.07.2018 0 комментариев Россия

Американский сенатор Джон Кеннеди, побывавший с визитом в Москве в составе делегации членов Конгресса США, сравнил российские власти с мафией.

Об этом сообщает издание The New York Times, передает Укринформ.

"В России нет политической философии. Это как искать ответы на вопрос, в чем заключается политическая философия мафии. Их философия - это деньги и власть. Такая философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор", - сказал Кеннеди.

По его мнению, в России нет свободной прессы, кроме того, там существует большой разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами.

Кеннеди отметил, что он ничего не имеет против предстоящего саммита лидеров США и России 16 июля, хотя и не ожидает никаких серьезных прорывов на нем.

"Нельзя доверять Путину. Думаю, лучшее, что мы можем сделать - это попытаться сдержать его", - сказал сенатор.

Он также отметил, что встречи с представителями различных ветвей власти в Москве были эмоциональными, а министра иностранных дел России Сергея Лаврова он охарактеризовал как "задиру". Переговоры с ним Кеннеди назвал одними из самых тяжелых за все время визита.

"Россия хочет того, чего хочет Путин, а чего хочет Путин, так это статуса. Это действительно как иметь дело с мафией", - подытожил он.

Как сообщалось, 16 июля в Хельсинки состоится первая официальная встреча президентов США и России.

Ранее Трамп и Путин дважды встречались в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону.

Официальной встречи президентов России и США не было со времен оккупации Крыма 2014 года.



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