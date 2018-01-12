"Кентавры" и новейшие БМП: командующий рассказал о перевооружении морской пехоты

16:59 10.07.2018 0 комментариев Украина

В Морской пехоте Украины идет процесс перевооружения подразделений новейшими бронетранспортерами БТР-70ДТ, вводятся танковые подразделения и идет обеспечение подразделений модернизированными БМП.

Об этом заявил в интервью "Народной армии" командующий морской пехотой ВМС ВС Украины генерал-майор Юрий Содоль, передает Укринформ.

"Постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты новейшими бронетранспортерами БТР-70ДТ. Для наших нужд строят два современных десантно-штурмовых катера "Кентавр". Кроме того, батальон морской пехоты, что в Бердянске, получит модернизированные БМП", - сказал он.

Кроме того, в 2017 году было завершено перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты танками Т-80 БВ.

"Танк Т-80БВ в отличие от танка Т-64Б имеет улучшенные характеристики маневренности и скорости. Поэтому их боевая эффективность вполне очевидна. Сейчас разрабатываем предложения о введении танковых подразделений и в другие части морской пехоты",  - сказал генерал.

Содоль также сообщил, что артиллерия, которая также есть в морской пехоте, выполняет весь спектр огневых задач.

"Особое внимание уделено обороне морского побережья от вторжения с моря. Для этого в нашем распоряжении есть разнообразные артиллерийские системы, как ствольные, так и реактивные. Перспектива развития есть, и она будет заключаться не только в модернизации вооружения. Значительные усилия будут направлены на повышение уровня профессионализма личного состава, улучшение слаженности подразделений", - заявил он.

По словам командующего, до конца этого года в подразделения морской пехоты придут противотанковые ракетные комплексы.

"У нас уже сейчас на вооружении есть снайперские винтовки нового образца. К тому же подразделения укомплектованы тепловизионными прицелами и модернизированным стрелковым оружием. Поэтому процесс пополнения новым и модернизированным вооружением и военной техникой идет  интенсивно", - сообщил он.

Содоль также прокомментировал, что недавно образовано в Военно-Морских Силах ВСУ  Командование морской пехоты — единый орган управления всеми частями морской пехоты и береговой артиллерии. 

"Главная цель — создание мобильных, эффективных, боеспособных и хорошо оснащенных подразделений. Морская пехота должна иметь такие возможности, чтобы гарантированно выполнять задачи по отпору вооруженной агрессии, быстрому развертыванию войск (сил) с моря на суше, демонстрации силы и ведению самостоятельных активных боевых действий как на море, так и на суходоле",  — сказал он.

Генерал добавил, что Морская пехота может  действовать "абсолютно автономно как отдельный род Вооруженных Сил, взаимодействуя с Военно-Морскими Силами и другими вооруженными формированиями".



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