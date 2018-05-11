Украина запретила въезд британскому журналисту за "вояжи" в оккупированный Крым
|16:34 10.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Пограничники не пропустили в Украину британца, который работает на российском канале и посещал оккупированный Крым.
Об этом написал в Facebook помощник головы ГПСУ Олег Слободян, передает Укринформ.
"В аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона выявлен гражданин Великобритании Джон Уорен Грем Бродерип. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедим, поедим!" на одном из телеканалов РФ. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/из временно оккупированной территории Крыма", - написал Слободян.
Во время проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал ВОТ в сентябре-октябре 2015 года. Отмечается, что на основании выявленной информации гражданин не был пропущен через Государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Ещё на эту тему:
Незаконные визиты иностранных граждан на территорию оккупированного Крыма в феврале-мае 2018. Итоги мониторинга
В Германии "прокрымский" депутат осужден за фальсификацию выборов
Известная в 90-е российская группа собралась в оккупированный Крым
Кустурица намерен снова выступить в оккупированном Крыму
В Керчи ждут наследницу Российского императорского престола
Студентов из Сум отправили на практику в турпоход в Крым
В Крыму для вьетнамцев проведут информационный тур
В Евпатории ждут мэра города Мариньян
В Венгрии разгорелся скандал из-за визита в оккупированный Крым представителя украинской диаспоры
Собчак хочет приехать в оккупированный Крым через админграницу
За два года законно посетили Крым 106 иностранных журналистов