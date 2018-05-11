Пограничники не пропустили в Украину британца, который работает на российском канале и посещал оккупированный Крым.

Об этом написал в Facebook помощник головы ГПСУ Олег Слободян, передает Укринформ.

"В аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона выявлен гражданин Великобритании Джон Уорен Грем Бродерип. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедим, поедим!" на одном из телеканалов РФ. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/из временно оккупированной территории Крыма", - написал Слободян.

Во время проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал ВОТ в сентябре-октябре 2015 года. Отмечается, что на основании выявленной информации гражданин не был пропущен через Государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.