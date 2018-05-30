Судьба русского языка в Молдове: демократы дали ответ

16:07 10.07.2018 0 комментариев Молдова

Вице-председатель Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, рассказал, что ждет русский язык в Молдове.

Решение Конституционного суда, который постановил признать устаревшим закон о функционировании языков на территории МССР, не приведет к каким-либо изменениям в Молдове, а русский язык продолжит использоваться на территории страны в качестве средства межэтнического общения.

Об этом заявил вице-председатель Демпартии Молдовы Владимир Чеботарь на пресс-конференции во вторник после заседания политформирования, пишет Sputnik.md, передает allmoldova.

Конституционный суд Молдовы 4 июня частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии страны и признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории МССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдовы является средством межнационального общения. После этого президент республики Игорь Додон заявил, что молдавский язык был, есть и останется государственным языком, а русский — языком межнационального общения в стране.

Чеботарь отметил, что сегодня на заседании Демпартии вопрос статуса русского языка в Молдове не обсуждался.

"Мы высказывались ранее по поводу решения Конституционного суда и считаем, что этот вердикт инстанции не приведет к каким-либо изменениям ситуации в Молдове. Русский язык — это язык, который широко используется нашими согражданами. Это язык, который, надо признать, является средством межэтнического общения. Это язык, который преобладает в некоторых регионах или населенных пунктах Республики Молдова", — пояснил демократ.

Он добавил, что не видит проблемы в том, кто и на каком языке разговаривает. Представитель Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, отметил, что вместе с тем граждане Молдовы должны владеть большим количеством языков.

"Мы не видим никаких проблем с этим законом и не видим необходимости менять сейчас этот документ. Считаем, что такой хороший закон работает для наших граждан. Мы не хотим разделять людей в зависимости от языка или по каким-то другим критериям. Для нас все граждане — граждане Республики Молдова", — добавил Чеботарь.

Он подчеркнул, что "КС не отменял закон, а лишь объяснил, что некоторые вопросы, заданные к разъяснению, инстанция растолковала более либерально".



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