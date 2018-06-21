Прокуратура Москвы не нашла экстремизма в словах Собчак про «украинский» Крым
|15:40 10.07.2018
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|Крым
В словах телеведущей Ксении Собчак, назвавшей Крым украинским, не выявили признаков экстремизма.
Напомним, что во время избирательной кампании Собчак, будучи кандидатом в президенты РФ, заявила, что полуостров является украинским с точки зрения международного права, пишут Аргументы Недели - Крым.
Это высказывание не понравилось активистам общественной организации «Гражданский патруль», которые обратились в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку заявления и вынести телеведущей предостережение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Общественники посчитали, что Собчак «поставила под сомнение территориальную целостность» России.
Координатор организации Ростислав Антонов получил ответ от надзорного ведомства, в котором говорится, что Московский исследовательский центр провел комплексное психолого-лингвистическое исследование видеозаписи и не выявил признаков экстремизма.
Активист, комментируя это решение, отметил, что, обращаясь в правоохранительные органы, никогда наперед не знаешь, чем закончится дело. В случае же с оценкой территориальной принадлежности Крыма в отношении одних заводят уголовные дела, а в отношении других – и замечания не сделают.
«Теперь у меня остался только один вопрос, правда, не к Собчак, а к Генпрокуратуре. А, собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности», – добавил Антонов.
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