Оккупанты решили взяться за "реставрацию" Ласточкина гнезда в Крыму

15:10 10.07.2018 0 комментариев Крым

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реставрационных работ во дворце Ласточкино гнездо на Южном берегу Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба, так называемого, "Крымского филиала" Главгосэкспертизы России, передают События Крыма.

"Предусмотрены работы по реставрации перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части объемов входной зоны и башни, бучардированной поверхности стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни, пинаклей башенного и прямоугольного объемов, ряда зубцов прямоугольного объема входной зоны первого этажа, тыльной поверхности зубцов всего здания", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается. что реставрационные работы коснутся исторических декоративных элементов фасадов и флюгеров, а также бетонных ограждений террасы и других элементов здания.

Также будут воссозданы по иконографическим материалам столярные заполнения дверных и оконных проемов, металлическое ограждение балкона-галереи второго этажа и многое другое.

В пресс-службе уточнили, что, кроме вышеперечисленных реставрационных работ, проектными решениями предусмотрено архитектурно-художественное освещение объекта и создание подсветки Аврориной скалы, на которой расположен дворец.

Все работы обещают выполнить без изменений особенностей Ласточкина гнезда.

Ранее реконструкция самого тиражируемого туристического символа Крыма – дворца-замка Ласточкино гнездо – была перенесена с 2017-го на текущий год.

В Федеральной целевой программе социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2020 года на реконструкцию замка предусмотрено 132,4 млн рублей.

Напомним, летом 2017 года "власти" Крыма начали вблизи замка раскопки и инженерные геологические работы, которые могут угрожать памятнику.

В Министерстве культуры Украины назвали незаконными действия оккупационных властей полуострова в отношении объектов культурного наследия, охраняемых законами Украины и внесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка Ласточкино гнездо, является незаконными.

СПРАВКА: Замок Ласточкино гнездо был построен в 1912 году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля.

Ласточкино гнездо строилось в стиле немецких средневековых замков.

Ширина неоготического здания составляет 10 метров, длина – 20 метров, высота – 12 метров.

Замок сильно пострадал во время Крымского землетрясения 1927 года, из-за чего у специалистов были опасения, что внутри скала могла дать трещину и обрушиться в море.

Капитальный ремонт замка проводился в 1967-1970 годах. В 1971 году Ласточкино гнездо было открыто для туристов. До 2011 года в здании замка работал ресторан, после он превратился в выставочный зал.
 



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