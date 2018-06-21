В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник, фигурант надуманного "дела Хизбут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку.

Об этом сообщил QHA адвокат политузника Сергей Локтев.

Адвокат рассказал, что сегодня, 10 июля, прибыл к своему подзащитному в СИЗО. Дежурный сообщил адвокату, что Эмир-Усеина Куку увезли, однако куда и при каких обстоятельствах - не пояснил.

Локтев отправил заявление на имя начальника СИЗО и надеется увидеться с крымским татарином завтра, 11 июля, поскольку на этот день назначено судебное заседание по его делу.

— СИЗО и конвойная служба должны обеспечить его явку. Я сомневаюсь, что его не привезут. Для этого должна быть крайне острая причина, к примеру, плохое состояние здоровья, - сказал Локтев.

Локтев не исключил, что администрация СИЗО решила повлиять на крымского татарина в связи с проводимой голодовкой и не допускать к нему его защитника.

Напомним, дети Куку записали видеообращение в поддержку своего отца. Сын политузника призвал не молчать тех, "кто видит эту несправедливость".

QHA сообщало, что активисты в оккупированном Крыму записывают видео в поддержку Эмир-Усеина Куку. Так, свои обращения записали уже член "Крымской солидарности" Алимдар Билялов и мать крымского татарина Рината Параламова Пакизе.

28 июня Эмир Усеин Куку объявил голодовку в знак протеста против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных.