Эмира Усеина-Куку увезли из ростовского СИЗО в неизвестном направлении - адвокат
|14:19 10.07.2018
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|Крым
В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник, фигурант надуманного "дела Хизбут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку.
Об этом сообщил QHA адвокат политузника Сергей Локтев.
Адвокат рассказал, что сегодня, 10 июля, прибыл к своему подзащитному в СИЗО. Дежурный сообщил адвокату, что Эмир-Усеина Куку увезли, однако куда и при каких обстоятельствах - не пояснил.
Локтев отправил заявление на имя начальника СИЗО и надеется увидеться с крымским татарином завтра, 11 июля, поскольку на этот день назначено судебное заседание по его делу.
— СИЗО и конвойная служба должны обеспечить его явку. Я сомневаюсь, что его не привезут. Для этого должна быть крайне острая причина, к примеру, плохое состояние здоровья, - сказал Локтев.
Локтев не исключил, что администрация СИЗО решила повлиять на крымского татарина в связи с проводимой голодовкой и не допускать к нему его защитника.
Напомним, дети Куку записали видеообращение в поддержку своего отца. Сын политузника призвал не молчать тех, "кто видит эту несправедливость".
QHA сообщало, что активисты в оккупированном Крыму записывают видео в поддержку Эмир-Усеина Куку. Так, свои обращения записали уже член "Крымской солидарности" Алимдар Билялов и мать крымского татарина Рината Параламова Пакизе.
28 июня Эмир Усеин Куку объявил голодовку в знак протеста против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных.
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